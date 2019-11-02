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16:06   2 Ноября 2019
Россия

ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

Это позволит российской газовой компании получить федеральные преференции и инвестировать в социальную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

По его словам, территорию опережающего развития планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка». Сейчас проект находится в зрелой стадии с точки зрения стройки, поэтому  не попадет в список получающих арктические преференции.

«А вот создать территорию опережающего развития, по крайней мере, проработать эту идею – мы договорились», — добавил Александр Крутиков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мурманск #минвостокразвития #тор #новатэк

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