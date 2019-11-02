ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»
Это позволит российской газовой компании получить федеральные преференции и инвестировать в социальную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
По его словам, территорию опережающего развития планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка». Сейчас проект находится в зрелой стадии с точки зрения стройки, поэтому не попадет в список получающих арктические преференции.
«А вот создать территорию опережающего развития, по крайней мере, проработать эту идею – мы договорились», — добавил Александр Крутиков.
«НОВАТЭК» сообщил о финансовых результатах деятельности по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года#НОВАТЭК #МСФО #отчетность #прибыль #добыча #углеводородыhttps://t.co/QpoULzR7iw pic.twitter.com/s23MYDGJSU— НОВАТЭК (@NOVATEK_) 30 октября 2019 г.