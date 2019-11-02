ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

Это позволит российской газовой компании получить федеральные преференции и инвестировать в социальную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

По его словам, территорию опережающего развития планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка». Сейчас проект находится в зрелой стадии с точки зрения стройки, поэтому не попадет в список получающих арктические преференции.