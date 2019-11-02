Путин оценил вклад фонда «Русский мир» в повышение авторитета России

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников XIII Ассамблеи Русского мира, которая проходит 1-4 ноября в Ярославле. По словам президента, организация внесла значимый вклад в продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России.

Путин уверен, что атмосфера Ярославля, его архитектура вдохновят участников форума на продуктивную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения духовного, исторического и культурного наследия, а также популяризации русского языка. Чтобы достичь этих целей, государству и гражданским объединениям необходимо сотрудничать с соотечественниками за границей.

«И потому столь важна и востребована многогранная деятельность таких представительных общественных организаций, каким, без сомнения, является фонд «Русский мир», — отметил Путин.

Кроме того, президент оценил желание фонда внести вклад в решение актуальных общенациональных задач и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.