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 Отреставрированный мультфильм «Тайна третьей планеты» покажут в Петербурге

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 Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

Мирные жители Телль-Абъяда погибли при взрыве, который могли организовать курдские боевики

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16:11   2 Ноября 2019
Россия

Путин оценил вклад фонда «Русский мир» в повышение авторитета России

Путин оценил вклад фонда «Русский мир» в повышение авторитета России

Глава государства Владимир Путин поприветствовал участников XIII Ассамблеи Русского мира, которая проходит 1-4 ноября в Ярославле. По словам президента, организация внесла значимый вклад в продвижение ценностей русской культуры и повышение авторитета России.

Путин уверен, что атмосфера Ярославля, его архитектура вдохновят участников форума на продуктивную работу и содержательные дискуссии о проблемах сбережения духовного, исторического и культурного наследия, а также популяризации русского языка. Чтобы достичь этих целей, государству и гражданским объединениям необходимо сотрудничать с соотечественниками за границей.

«И потому столь важна и востребована многогранная деятельность таких представительных общественных организаций, каким, без сомнения, является фонд «Русский мир», — отметил Путин. 

Кроме того, президент оценил желание фонда внести вклад в решение актуальных общенациональных задач и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #культура

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