«Нафтогаз» подал новый иск в Стокгольмский арбитраж в отношении «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» подал очередной иск в Стокгольмский арбитраж в отношении российского «Газпрома». Как сообщил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко, сумма иска - 12 миллиардов долларов, он касается транзита «голубого топлива».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал «Нафтогаз» и «Газпром» обнулить взаимные претензии по газовому спору. Путин назвал абсурдными попытки Киева взыскать с российской компании семь миллиардов долларов за монополию на украинском транзитном рынке. Глава государства подчеркнул, что за транзит отвечают украинские компании.

«Это просто абсурд. То же самое и в Стокгольме происходит», — заметил российский лидер после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. Российская компания обжаловала эти решения в марте 2018 года, а в мае потребовала полной отмены «транзитного» решения. Кроме того, «Газпром» подал иск в арбитраж о расторжении контрактов с «Нафтогазом», действительных до конца текущего года.