Коротченко считает, что США должны ответить за «крышевание» грабежа нефти в Сирии

США прикрывают контрабанду сирийской нефти, чем нарушают все нормы международного права. Об этом в беседе с iReactor заявил военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, Вашингтон не отступится от нефти Сирии и продолжит «распиливать» ее с курдскими боевиками.

«Это незаконная акция со стороны США и фактически нарушение норм международного права», — подчеркнул военный эксперт.

Официальный Дамаск не приглашал американских военных на сирийские территории, продолжил Коротченко, а участие в крышевании нефти — вне рамок правового поля. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США оставят военных в САР, чтобы «сохранить нефть».

«Тут хочется вопрос задать: а как на такого рода предпринимательскую военную деятельность реагирует американский уголовный кодекс? — добавил военный эксперт.

Изначально Вашингтон оправдывал американское присутствие в Сирии совершенно другими причинами, пообещав, что США стабилизируют обстановку в стране. Однако заявления президента Трампа свидетельствуют об обратном — Вашингтон продолжит усугублять обстановку в республике, чтобы как можно дольше оставаться у нефтяной кормушки, резюмировал Игорь Коротченко.