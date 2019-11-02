Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального будет и дальше страться убедить общество в том, что никогда не получал денег от иностранных спонсоров. Об этом пишет портал «URA.RU».

«Будут юлить, отрицать, валить с больной головы на здоровую, в общем создавать вид «репрессированного человека», — сказал Матвейчев.

По мнению политолога, в аргументах ФБК нет логики. Сейчас они попытаются убедить общество в том, что преследование незаконно. Но очевидно, что происхождение денег, которые якобы жертвовались фонду, сомнительное.

Эксперт не верит, что ряд сотрудников фонда, у которых зарплата порядка 80 тысяч рублей, могли направлять ФБК со своих счетов миллионы.