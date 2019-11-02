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15:46   2 Ноября 2019
Россия

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог

Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального будет и дальше страться убедить общество в том, что никогда не получал денег от иностранных спонсоров. Об этом пишет портал «URA.RU». 

«Будут юлить, отрицать, валить с больной головы на здоровую, в общем создавать вид «репрессированного человека»,  — сказал Матвейчев. 

По мнению политолога, в аргументах ФБК нет логики. Сейчас они попытаются убедить общество в том, что преследование незаконно. Но очевидно, что происхождение денег, которые якобы жертвовались фонду, сомнительное.

Эксперт не верит, что ряд сотрудников фонда, у которых зарплата порядка 80 тысяч рублей, могли направлять ФБК со своих счетов миллионы.

«Все они, видимо, получили от бабушек наследство одновременно, и все потратили его не на квартиры и машины, а на пожертвования ФБК. То есть, в реальности они эти деньги где-то получили, кто-то им их выдал», — подытожил Матвейчев. 

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Автор: Виктория Разумовская
#навальный #фбк #иноагенты

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