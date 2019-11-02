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15:20   2 Ноября 2019
Россия

Подвернутые штаны зимой обернутся артрозом

Подвернутые штаны зимой обернутся артрозом

Подвернутые или укороченные штаны в зиму могут стать причиной развития сосудистых заболеваний и переохлаждения. Об этом сообщила уролог Виктория Шадеркина. По ее словам, зимой нужно одеваться по погоде, иначе организм переохладится, что спровоцирует простудные заболевания.

«Это не физиологично. Плюс, мне кажется, это должно отразиться на голеностопном суставе, а от переохлаждения начнутся воспалительные процессы — артроз, воспаление суставов», — добавила уролог.

Подвернутые штаны зимой обернутся артрозом

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа также напомнила, что ноги должны быть в тепле. По ее словам, если любите пешие прогулки с голыми щиколотками зимой, тогда готовьтесь к нарушению кровообращения в ногах. Если так случится, тогда нарушится и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх.

«Если лимфоотток нарушен, то у очень страдает иммунитет», — подчеркнула врач-терапевт.

Россиянам необходимо помнить, что мода на укороченные брюки — европейский тренд. Однако в РФ совершенно другие климатические условия, которым такая одежда просто не соответствует.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #здоровье #общество #зима

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