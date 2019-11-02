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 Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт
15:10   2 Ноября 2019
Весь мир

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

Лидер США Дональд Трамп накануне, 1 ноября, заявил о намерении вернуть американских солдат из Сирии домой. По его словам, Штаты не собираются патрулировать границы арабской страны, однако при этом США продолжат контролировать нефтяные ресурсы САР.

«Мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем за собой нефть», — заявил президент США. 

Политолог Владимир Шаповалов считает, что Трамп своим заявлением признал факт кражи сирийской нефти, а также факт незаконного нахождения американских военных на территории суверенного государства, пишет Федеральное агентство новостей. Эксперт обратил внимание на тональность заявления Трампа. Судя по всему, политик не видит никаких проблем.

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

«Речь идет о том, что США в Сирии и множестве других стран грубо нарушают нормы международного права, даже имея наглость признаваться в этом и не видят при том никаких проблем», — сказал Шаповалов. 

Он отметил, что американцы уже долгое время оккупируют территорию арабской страны под предлогом борьбы с терроризмом. При это они, не стесняясь, эксплуатируют природные ресурсы Сирии, помогают боевикам, которые воюют против официального Дамаска.

Шаповалов подчеркнул, что это — целый комплекс грубых нарушений международного права, военных и экономических преступлений, которые совершают США в отношении народа САР.

«Поэтому данное заявление нужно рассматривать как факт признания США оккупации, кражи нефти и констатации того, что Штаты будут осуществлять эти преступления и в будущем», — подытожил эксперт.

В связи с этим, по мнению Шаповалова, заявления Трампа должны стать предметом отдельного рассмотрения на ГА ООН и в Совбезе ООН, поскольку речь идет не просто о чьем-то мнении, а о словах, произнесенных лидером государства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американцы незаконно вывозят из Сирии нефть на сумму более 30 миллионов долларов в месяц. 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #сирия #нефть #трамп

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