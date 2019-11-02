Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга
Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год планирует ужесточение показателей лимита государственного долга. Проект обнародовала депутат Анна Канопацкая. Согласно документу, чтобы ограничить государственный долг в 2020 году установят более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты.
Лимит внешнего государственного долга Белоруссии установили в размере 20,5 миллиарда долларов против 21 миллиарда долларов в 2019 году, а лимит внутреннего государственного долга — 9,5 миллиарда белорусских рублей (десять миллиардов белорусских рублей в 2019 году).
Лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией, — 2,7 миллиарда долларов (три миллиарда долларов в 2019 году), а лимит внутреннего долга — 2,9 миллиарда белорусских рублей (3,1 миллиарда белорусских рублей в 2019 году).
Поддерживаю кандидатов от БХД на пикете в центре Минска. Основные темы: реформа судебной системы, реформа образования, реформа избирательного законодательства. https://t.co/VthsvGQJZY— Анна Канопацкая (@kanopatskaya) 27 октября 2019 г.