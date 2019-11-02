Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог
Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

 Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Коротченко считает, что США должны ответить за «крышевание» грабежа нефти в Сирии

Коротченко считает, что США должны ответить за «крышевание» грабежа нефти в Сирии

 Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт
ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

ТОР планируют создать в Мурманске под проект «Новатэка»

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог

Навальный будет пытаться спасти ФБК через образ «репрессированного» — политолог
Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

 Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Коротченко считает, что США должны ответить за «крышевание» грабежа нефти в Сирии

Коротченко считает, что США должны ответить за «крышевание» грабежа нефти в Сирии

 Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт

Генассамблея ООН должна судить США за воровство нефти в Сирии — эксперт
14:44   2 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год ужесточила лимиты госдолга

Белоруссия в проекте бюджета на 2020 год планирует ужесточение показателей лимита государственного долга. Проект обнародовала депутат Анна Канопацкая. Согласно документу, чтобы ограничить государственный долг в 2020 году установят более жесткие по сравнению с 2019 годом лимиты.

Лимит внешнего государственного долга Белоруссии установили в размере 20,5 миллиарда долларов против 21 миллиарда долларов в 2019 году, а лимит внутреннего государственного долга — 9,5 миллиарда белорусских рублей (десять миллиардов белорусских рублей в 2019 году). 

Лимит внешнего долга, гарантированного Белоруссией, — 2,7 миллиарда долларов (три миллиарда долларов в 2019 году), а лимит внутреннего долга — 2,9 миллиарда белорусских рублей (3,1 миллиарда белорусских рублей в 2019 году).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #бюджет #лимит #госдолг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...