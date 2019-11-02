Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

 Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии
Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»
Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла
Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

 Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии
Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»
Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла
14:17   2 Ноября 2019
Россия

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В частности, была установлена рекомендованная суточная норма потребления соли.

Согласно рекомендациям ВОЗ, человеку в сутки следует потреблять не более пяти граммов соли. Однако нередко эта норма превышается в 1,5-2 раза. Это существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта или инсульта.

Стоит отметить, что речь идет не о той соли, которая используется только для досаливания пищи, а об общем количестве, поступающем с едой. Чтобы уменьшить потребление соли, следует исключить из своего рациона соленые закуски, соусы, использовать меньшее количество соли при приготовлении еды.

Кроме того, стоит отдать предпочтение йодированной соли. Это важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#здоровье #минздрав рф #воз #соль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...