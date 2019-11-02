Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова внесла изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания. В частности, была установлена рекомендованная суточная норма потребления соли.

Согласно рекомендациям ВОЗ, человеку в сутки следует потреблять не более пяти граммов соли. Однако нередко эта норма превышается в 1,5-2 раза. Это существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта или инсульта.

Стоит отметить, что речь идет не о той соли, которая используется только для досаливания пищи, а об общем количестве, поступающем с едой. Чтобы уменьшить потребление соли, следует исключить из своего рациона соленые закуски, соусы, использовать меньшее количество соли при приготовлении еды.

Кроме того, стоит отдать предпочтение йодированной соли. Это важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.