Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра
Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) эвакуировала с морских буровых 150 нефтяников в связи с сильным ветром. Об этом сообщил представитель пресс-службы SOCAR. По его словам, ухудшилась погода, поэтому азербайджанская госкомпания максимально усилила меры безопасности.
«Около 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ», — добавили в SOCAR.
Также азербайджанская госкомпания ограничила работы вне помещений. В связи с возможной чрезвычайной ситуацией представители SOCAR поддерживают непрерывный контакт с другими организациями и учреждениями. Ситуация находится под постоянным контролем.
В акватории Каспийского моря ветер дует в северном и северо-западном направлениях. Скорость достигает 18–23 метров в секунду с порывами до 28–33. В открытом море же скорость ветра возрастет до 35 метров в секунду. Высота волн составляет два-четыре метра, а временами достигнет семи.
Bura dünyanın açıq dənizdə qazılmış ilk neft quyusudur. Dənizdə neft hasilatının başlanğıc nöqtəsi olan bu quyu 2001-ci ildən tarixi abidə kimi qorunur. #NeftDaşları70 #NeftTariximiz #tbt pic.twitter.com/WWv1tyLYcr— SOCAR (@SOCARofficial) 31 октября 2019 г.