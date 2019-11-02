Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) эвакуировала с морских буровых 150 нефтяников в связи с сильным ветром. Об этом сообщил представитель пресс-службы SOCAR. По его словам, ухудшилась погода, поэтому азербайджанская госкомпания максимально усилила меры безопасности.

«Около 150 нефтяников были эвакуированы с морских платформ», — добавили в SOCAR.

Также азербайджанская госкомпания ограничила работы вне помещений. В связи с возможной чрезвычайной ситуацией представители SOCAR поддерживают непрерывный контакт с другими организациями и учреждениями. Ситуация находится под постоянным контролем.

В акватории Каспийского моря ветер дует в северном и северо-западном направлениях. Скорость достигает 18–23 метров в секунду с порывами до 28–33. В открытом море же скорость ветра возрастет до 35 метров в секунду. Высота волн составляет два-четыре метра, а временами достигнет семи.