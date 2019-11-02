Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета, летящего из Минска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Инцидент произошел накануне, 1 ноября. Вечером во время посадки на рейс в Национальном аэропорту «Минск» 80-летний пассажир заявил, что на борту может находиться взрывное устройство. На место оперативно прибыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Специалисты обыскали самолет, ничего не обнаружив.

Правоохранители мужчину, сообщившего о бомбе, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности.