Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Славянская ведьма Евгения Белова в беседе с «Политикой Сегодня» рассказала, что актрисе Кристине Асмус, чье фото ритуальщики использовали для рекламы надгробий, не стоит сильно переживать по этому поводу. Какие-то негативные события возможны только, если это надгробие установят на кладбище.

«Для Кристины Асмус, а также для всех, кто увидел свою фотографию на рекламе ритуальных изделий или на самом ритуальном изделии, которое не установлено на кладбище, а просто представлено в качестве рекламы никаких последствий не будет. Поскольку это просто наша культура и наше восприятие. Мы видим изображение на граните человека и сразу ассоциируем этот портрет с могильным памятником», — объяснила ясновидящая.

Если установить надгробие на могиле, то человек может почувствовать себя плохо, его могут преследовать неудачи.

«Просто может быть какое-то кратковременное ухудшение самочувствия, какие-то жизненные неприятности… Ничего фатального. Говорить о негативе в жизни можно, только если плита действительно исполняет свои функции», — полагает Белова.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что у нее резко ухудшилось самочувствие после того, как стало известно, что на московской выставке ритуальных услуг было обнаружено надгробие с ее портретом. От материальных претензий к ритуальной компании актриса отказалась. Инцидент исчерпали после принесенных предпринимателем извинений.