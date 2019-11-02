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Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии
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14:03   2 Ноября 2019
Россия

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Славянская ведьма Евгения Белова в беседе с «Политикой Сегодня» рассказала, что актрисе Кристине Асмус, чье фото ритуальщики использовали для рекламы надгробий, не стоит сильно переживать по этому поводу. Какие-то негативные события возможны только, если это надгробие установят на кладбище. 

«Для Кристины Асмус, а также для всех, кто увидел свою фотографию на рекламе ритуальных изделий или на самом ритуальном изделии, которое не установлено на кладбище, а просто представлено в качестве рекламы никаких последствий не будет.  Поскольку это просто наша культура и наше восприятие. Мы видим изображение на граните человека и сразу ассоциируем этот портрет с могильным памятником», — объяснила ясновидящая.

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Если установить надгробие на могиле, то человек может почувствовать себя плохо, его могут преследовать неудачи.

«Просто может быть какое-то кратковременное ухудшение самочувствия, какие-то жизненные неприятности… Ничего фатального. Говорить о негативе в жизни можно, только если плита действительно исполняет свои функции», — полагает Белова.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что у нее резко ухудшилось самочувствие после того, как стало известно, что на московской выставке ритуальных услуг было обнаружено надгробие с ее портретом. От материальных претензий к ритуальной компании актриса отказалась. Инцидент исчерпали после принесенных предпринимателем извинений.

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

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Автор: Антон Елизаров
#россия #общество #шоу-бизнес #ритуальный бизнес

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