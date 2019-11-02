Электричка снесла снегоуборочный автомобиль в Чувашии

Авария произошла на трассе Аниш-Чагаси-Верхняя Яндоба в районе перегона, оборудованного светозвуковой сигнализацией. Предварительно, водитель КамАЗа не убедился в безопасности маневра и выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с с электропоездом. Об этом сообщил представитель регионального управления ГИБДД.

По его словам, электричка следовала без пассажиров, поэтому пострадал только водитель снегоуборочной техники. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностировали переломом бедра и сотрясение головного мозга.

«Согласно медосвидетельствованию, он был трезв», — уточнили в чувашской Госавтоинспекции.

Движение на данном участке дороги временно приостановили. Нужно убрать машину и обломки. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины случившегося.