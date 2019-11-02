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13:36   2 Ноября 2019
Россия

Россияне предпочитают проводить ноябрьские праздники в Турции, ОАЭ и Таиланде

Россияне предпочитают проводить ноябрьские праздники в Турции, ОАЭ и Таиланде

Россияне предпочитают проводить ноябрьские праздники в Турции, ОАЭ и Таиланде. Об этом рассказали в АТОР. 

Согласно статистике, более трети путешественников (36,3 процента), купивших пакетные туры, поедут отдыхать в Турцию. Порядка 14,8 процента туристов предпочли отдых в ОАЭ. В Таиланд отправятся 12,4 процента путешественников. 

Самым бюджетным направлением оказалась Турция. Туда не нужна виза, перелет составляет комфортные три часа, а море остается теплым (около 25 градусов) до середины ноября. Цены под конец сезона значительно ниже, чем в том же октябре. Средняя стоимость проданного тура на ноябрьские праздники составила 78,5 тысячи рублей (без учета продолжительности и числа человек в путевке).

Отдохнуть в Эмиратах стоит в среднем 151,3 тысячи рублей. В Таиланде — 107,2 тысячи рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#отдых #туризм #праздники

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