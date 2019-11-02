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13:18   2 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Киргизии заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок

Глава Киргизии заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе субботней неформальной встречи с журналистами сообщил, что собирается освободить президентское кресло после окончания своего срока.

«Я не буду пытаться продлить свои полномочия», — подчеркнул он.

Жээнбеков добавил, что он чист перед законом и народом, поэтому готов ответить за все свои действия на президентском посту.

«Надо было выбрать — государство или свои близкие. Я сделал выбор, я выбрал народ Киргизии», —  сказал лидер республики.

Согласно Конституции страны, президент Киргизии избирается сроком на шесть лет, но только один раз. Жээнбеков приступил к своим полномочиям в ноябре 2017 года.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #киргизия #жээнбеков

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