Суд ликвидировал движение Пономарева за злостные нарушения закона об иноагентах
Движение «За права человека» сегодня ликвидировали решением Верховного суда. Глава организации Лев Пономарев многократно нарушил закон об иностранных агентах, проигнорировав несколько предупреждений. В иске Минюста упомянуто более десятка эпизодов нарушения административного кодекса, которые Пономарев и его сотрудники не устранили.
Решение суда уже прокомментировали заметные фигуры оппозиционного движения, включая беглого олигарха Михаила Ходорковского – он очень эмоционально отреагировал на это событие в твиттере, назвав движение «старейшей правозащитной организацией новой России».
Сам правозащитник объявил, что деятельность прекращать не намерен, и создаст новую организацию, обжаловав решение Верховного суда РФ в ЕСПЧ.
«Свободу экстремистам!»
Движение «За права человека» в последние годы занималось не правозащитной работой, которая все же подразумевает участие в судьбе конкретных людей и помощь им в отстаивании своих гарантированных прав перед лицом системы, а бесконечным самопиаром на громких делах, выступая в поддержку экстремистов и других преступников.
Например, многим памятно участие Пономарева в пикетах за свободу украинской летчицы Надежды Савченко, которую в 2017 году признали виновной в соучастии убийства российских журналистов под Луганском и осудили на 22 года, но позже освободили президентским помилованием и экстрадировали на родину.
С марта этого года правозащитник Пономарев занялся поисками оправдания арестованных участников международной радикальной исламистской группировки, запрещенной в РФ, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами. Он обращался с призывами вывести организацию из списка запрещенных в России, апеллируя к опыту «цивилизованной Украины», где их деятельность законна, а сами они занимаются «благотворительностью», хотя и заметил, что необходимо «разъяснить ошибочность их высказываний ненависти».
«Наверное, взгляды многих из них вам не понравятся. Но если можно посадить человека за его взгляды на 24 года – значит, можно сажать кого угодно и за что угодно. А ведь 24 года – это фактически пожизненно» - писал он в блоге на «Эхе Москвы».
Что характерно, при таком мягком отношении к экстремистам от мусульманского сообщества, Пономарев в 2010 году выступал за сохранение статьи 282 (разжигание межнациональной и религиозной розни) в Уголовном кодексе, как способа сдержать «русский фашизм». Очень удобно – оправдывать одних радикалов, сурово осуждая других, чьи взгляды лично тебе не нравятся. Но плохо вяжется с гуманистическим принципом равной ценности жизни и свободы людей всех вероисповеданий и народов, который ему как правозащитнику должен быть близок.
Правозащитники-нарушители
Лев Пономарев и его защитники заявляют, что движение «За права человека» довели до суда и ликвидации исключительно по политическим мотивам, не упоминая, что Минюст неоднократно давал возможности привести дела в порядок и продолжать работу в обычном режиме. Несмотря на попытки Пономарева политизировать закрытие своей организации, формулировка суда яснее ясного указывает, что причина именно в нежелании соблюдать закон РФ об иноагентах.
Статус иноагента не налагает никаких особых обязательств и ограничений, кроме необходимости уведомить об этом на сайте, в официальных соцсетях и печатных материалах движения, а также подавать отчетность по особой форме, но этого не было сделано. Не заплатил Пономарев и три штрафа, общей суммой на 900 тыс. рублей.
Сопротивляются требованиям и предпочитают их не исполнять, накапливая штрафы, и многие другие признанные иноагентами организации. Сегодня суд оштрафовал на 300 тысяч рублей движение «Мемориал», который Лев Пономарев когда-то помог основать. А на днях подтвердил статус иноагента для ФБК Алексея Навального. Если руководство фонда в ближайшее время не выполнит требования, то также попадет на штрафы и потенциально – под закрытие. И политика тут вовсе не основное, как бы того ни хотелось «пострадавшим», считающих себя правыми в неисполнении требований законодательства, а неправым – суд, который выносит за это наказание.