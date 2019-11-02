Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Тегеран неоднократно упрекали в нарушении свободы в области коммерческих морских перевозок. Однако Иран все равно готов противодействовать глобальным вызовам в этой области. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе заседания совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте​​​.

По его словам, вопросы безопасности морских перевозок переплетаются с международным правом, но также нужно уважительно относиться к суверенитету Ирана. Иногда, например, предъявляются претензии Тегерану в отношении того, что страна якобы не следуем правилам свободы навигации. Этот вопрос не раз поднимался в ходе Генеральной ассамблеи.