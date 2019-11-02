Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

 Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии
Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»
Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла
Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

Минздрав РФ советует потреблять не более пяти граммов соли в сутки

 Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии

Ведьма предсказала судьбу Асмус после печати ее фото на надгробии
Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Азербайджанских нефтяников эвакуировали с буровых вышек из-за сильного ветра

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»

Пожилой пассажир сообщил о «бомбе» на борту рейса «Минск — Санкт-Петербург»
Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла

Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла
13:14   2 Ноября 2019
Весь мир

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок

Тегеран неоднократно упрекали в нарушении свободы в области коммерческих морских перевозок. Однако Иран все равно готов противодействовать глобальным вызовам в этой области. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе заседания совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте​​​.

По его словам, вопросы безопасности морских перевозок переплетаются с международным правом, но также нужно уважительно относиться к суверенитету Ирана. Иногда, например, предъявляются претензии Тегерану в отношении того, что страна якобы не следуем правилам свободы навигации. Этот вопрос не раз поднимался в ходе Генеральной ассамблеи.

«Мы все-таки сторонники мира, стабильности и коллективного мира и также готовы противодействовать глобальным вызовам именно в области коммерческих перевозок», — добавил Джахангири.

Страна готова к сотрудничеству со всеми международными и также региональными организациями по этому вопросу. Перевозку иранских грузов также необходимо основывать на недискриминационных принципах. Страна географически расположена таким образом, что может обеспечивать транзитные перевозки товаров и грузов на пространстве ШОС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#иран #общество #шос #морские перевозки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...