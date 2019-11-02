Иран противодействует глобальным вызовам в области коммерческих морских перевозок
Тегеран неоднократно упрекали в нарушении свободы в области коммерческих морских перевозок. Однако Иран все равно готов противодействовать глобальным вызовам в этой области. Об этом сообщил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в ходе заседания совета глав правительств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
По его словам, вопросы безопасности морских перевозок переплетаются с международным правом, но также нужно уважительно относиться к суверенитету Ирана. Иногда, например, предъявляются претензии Тегерану в отношении того, что страна якобы не следуем правилам свободы навигации. Этот вопрос не раз поднимался в ходе Генеральной ассамблеи.
«Мы все-таки сторонники мира, стабильности и коллективного мира и также готовы противодействовать глобальным вызовам именно в области коммерческих перевозок», — добавил Джахангири.
Страна готова к сотрудничеству со всеми международными и также региональными организациями по этому вопросу. Перевозку иранских грузов также необходимо основывать на недискриминационных принципах. Страна географически расположена таким образом, что может обеспечивать транзитные перевозки товаров и грузов на пространстве ШОС.
Дмитрий Медведев принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС, которое прошло 2 ноября в Ташкенте https://t.co/1AHbCvT35t pic.twitter.com/FLWRuhFFaZ— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 2 ноября 2019 г.