Клинцевич словами Обамы объяснил, почему на Украине заявляют о ракетных ударах по АЭС в РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич счел смешными слова украинского политического и экономического эксперта Тараса Загороднего. В чате «Главред» политолог призвал создать ракеты средней дальности, способные достигать российских АЭС, провоцируя ядерные взрывы. Загородний подчеркнул, что 200 единиц ракет дальностью до 2,5 тысячи километров станут мощной силой, способной нанести ущерб России.

«Я нахожу это смешным. Все эти высказывания… Никто и звать никак! Правоохранительными органами этими людьми надо заняться и по информационному пространству немного поработать, потому что это провокация. Это призыв к серьезным вещам и апеллировать ими категорически нельзя. Любое цивилизованное государство должно эти вещи пресекать», — заявил Клинцевич корреспонденту «Политики Сегодня».

Парламентарий подчеркнул, что подобные «политологи» технически безграмотны и не понимают того, о чем говоря. Российские АЭС надежно защищены и «самоделками» их не поразить.

«С другой стороны, чтобы создать серьезное оружие, способное разрушить подобные объекты, чтобы произошли серьезные последствия, нужно хотя знать физику этих процессов! К тому же нужна серьезная промышленность, научный потенциал… Все это на Украине было, но сейчас это все разорвано, как говорил, Обама на клочья», — резюмировал сенатор.

Ранее депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что заявление Тараса Загороднего свидетельствует о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе.