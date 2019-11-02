Напуганные грузинские снайперы рассказали правду о событиях на Майдане

Адвокат бывших бойцов спецподразделения «Беркут» МВД Украины Александр Горошинский рассказал об участии грузинских снайперов в событиях зимой 2014 года, когда в стране произошел госпереворот.

По словам юриста, на Украину в разное время прибыли четыре группы грузинских бойцов. В каждой было примерно десять человек. Они были необходимы для выполнения «политических заказов» режима Саакашвили. В частности, они должны подавлять протесты грузинской оппозиции, а также давить на местных бизнесменов и даже похищать их.

Об этом Горошинскому рассказали трое свидетелей — Георгий Бежиташвили, Александр Ревазишвили и Цезари Баджалидзе, пишет «Царьград». В аэропортах Тбилиси и Борисполя грузинские боевики спокойно прошли по фальшивым документам. В этом им помог бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, депутат от «Народного фронта» Сергей Пашинский и американский военный инструктор Кристофер Брайан.

Горошинский отметил, что причиной откровенности грузинских боевиков, участвовавших в качестве снайперов в расстреле «Небесной сотни», стал страх за свою жизнь. По словам адвоката, их земляки, участвовавшие в преступлениях на Майдане в 2014 году, в последнее время начали исчезать и гибнуть при странных обстоятельствах.