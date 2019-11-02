Малайзия будет закупать российские самолеты, если Европа откажется от ее пальмового масла

Власти Малайзии хотят отказаться от закупок европейских самолетов в пользу российских воздушных судов, если Евросоюз осуществит планы по ограничению экспорта пальмового масла из азиатской страны. Об этом сообщил премьер Малайзии Махатхир Мохамад, пишет «Царьград».

«Если вы будете снижать или ограничивать наш импорт, мы предпримем аналогичные меры и прекратим покупать ваши товары», — заявил он.

По словам Мохамада, закупать самолеты власти будут у России. Заявление было сделано во время делового инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Премьер Малайзии подчеркнул, что АСЕАН готова ответить на любые угрозы «единым фронтом».

Он добавил, что АСЕАН обладает очень большим рынком, но развязывать торговые войны не хочет. Однако организация готова ответить на все негативные шаги, которые могут предпринять в ее отношении.

Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок порядка 90% пальмового масла. С отказом Евросоюза импортировать пальмовое масло обе эти страны потерпят значительные убытки.