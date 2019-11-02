Эксперты советуют россиянам не говорить «да» незнакомцам по телефону

Поскольку могут звонить мошенники, которые собирают информацию для будущих махинаций. Эксперты советуют россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да». По их словам, под видом, например, социологических опросов мошенники могут собирать биометрические данные, которые в дальнейшем используют для преступных действий.

«Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса жертв, — объяснил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в беседе с «АиФ».

По его словам, мошенники, как правило, пытаются, кроме слова «да», заполучить и другие комбинации слов, например, «я подтверждаю». Обладая подобной информацией, злоумышленники вряд ли смогут оформить кредит, но перевести деньги — вполне.

Эксперты советуют россиянам говорить «алло» вместо слова «да», когда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, стоит записать в телефонную книгу номер банка, которым пользуетесь.

С июля 2018 года российские банки ввели функцию, которая позволяет пользоваться услугами без личного присутствия клиента, подключившего возможность аутентификации по голосу.