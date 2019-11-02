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12:28   2 Ноября 2019
Россия

Эксперты советуют россиянам не говорить «да» незнакомцам по телефону

Эксперты советуют россиянам не говорить «да» незнакомцам по телефону

Поскольку могут звонить мошенники, которые собирают информацию для будущих махинаций. Эксперты советуют россиянам не отвечать на звонки с незнакомых номеров словом «да». По их словам, под видом, например, социологических опросов мошенники могут собирать биометрические данные, которые в дальнейшем используют для преступных действий.

«Злоумышленники могут перепродать собранную таким образом базу цифровых слепков голоса жертв, — объяснил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский в беседе с «АиФ».

По его словам, мошенники, как правило, пытаются, кроме слова «да», заполучить и другие комбинации слов, например, «я подтверждаю». Обладая подобной информацией, злоумышленники вряд ли смогут оформить кредит, но перевести деньги — вполне.

Эксперты советуют россиянам говорить «алло» вместо слова «да», когда отвечают на звонки с незнакомых номеров. Кроме того, стоит записать в телефонную книгу номер банка, которым пользуетесь.

С июля 2018 года российские банки ввели функцию, которая позволяет пользоваться услугами без личного присутствия клиента, подключившего возможность аутентификации по голосу.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #совет #махинации #общество

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