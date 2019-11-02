Мирного жителя застрелили в городе Дибан, контролируемом курдскими боевиками

Молодого человека по имени Мдахи Баракат аль-Ассаф застрелили в городе Дибан к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Об этом сообщил военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). По его словам, мужчину застрелила банда неизвестных боевиков.

Предположительно, за убийством могут стоять отряды «Демократических сил», которые удерживают данные территории за Евфратом. Курдские боевики регулярно ведут рейды в мирных кварталах, чтобы восполнить потери путем насильственной вербовки граждан.

Также к убийству мужчину могут быть причастны боевики ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), которые до сих пор действуют практически во всех районах на северо-востоке Сирии из-за попустительства с американской стороны и SDF.