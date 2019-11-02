Трамп не завидует овчарке, которая участвовала в постановке «ликвидации» аль-Багдади

Американский лидер Дональд Трамп добавил, что пригласит в Белый дом служебного пса, который отличился при операции по «ликвидации» Абу Бакра аль-Багдади. В ходе выступления в Миссисипи президент США заявил, что СМИ лучше отнеслись к этой собаке, чем к нему самому.

«У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно», — цитирует Трампа телеканал «360».

При операции по «ликвидации» аль-Багдади, которая проходила в Сирии, пса ранили, об этом ранее сообщал представитель Пентагона. Как уверяют военные, сейчас бельгийская овчарка поправляется.

Президент США 27 октября заявил, что американские военные «ликвидировали аль-Багдади. Однако Вашингтон так и не предоставил неопровержимых доказательств. Трамп опубликовал фото пса в Twitter и добавил, что бельгийская овчарка якобы загнала аль-Багдади в тоннель на территории САР и преследовала террористам, пока боевик не взорвал пояс смертника.

Публикация фото собаки не убедила экспертов в смерти аль-Багдади. Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ответил, что фотография овчарки «вызывает смех со всеми вытекающими последствиями».