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11:25   2 Ноября 2019
Россия

Роскосмос объяснил расторжение контракта на производство ракеты «Ангара»

Роскосмос объяснил расторжение контракта на производство ракеты «Ангара»

Космические аппараты решили отправить на орбиту на ракете «Союз-2». Об этом сообщил представитель госкорпорации по космической деятельности. По его словам, Роскосмос действительно расторг контракт на производство ракет «Ангара-А1.2» для запуска трех спутников «Гонец». Запуск космического аппарата запланировали на 2021 год.

«Запуск будет произведен на ракете-носителе «Союз-2», — добавили в Роскосмосе.

«Союз-2» полностью адаптировали под запуск спутников «Гонец». При этом в госкорпорации не уточнили, означает ли это перенос запуска трех аппаратов «Гонец» с 2020 на 2021 год. Накануне в компании-операторе одноименной спутниковой системы отметили, что два запуска на ракете «Союз» запланировали на 2020 год, а про планы на 2021 год не сообщали.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роскосмос #ангара #гонец

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