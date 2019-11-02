Роскосмос объяснил расторжение контракта на производство ракеты «Ангара»
Космические аппараты решили отправить на орбиту на ракете «Союз-2». Об этом сообщил представитель госкорпорации по космической деятельности. По его словам, Роскосмос действительно расторг контракт на производство ракет «Ангара-А1.2» для запуска трех спутников «Гонец». Запуск космического аппарата запланировали на 2021 год.
«Запуск будет произведен на ракете-носителе «Союз-2», — добавили в Роскосмосе.
«Союз-2» полностью адаптировали под запуск спутников «Гонец». При этом в госкорпорации не уточнили, означает ли это перенос запуска трех аппаратов «Гонец» с 2020 на 2021 год. Накануне в компании-операторе одноименной спутниковой системы отметили, что два запуска на ракете «Союз» запланировали на 2020 год, а про планы на 2021 год не сообщали.
Запуск космических аппаратов #Гонец, запланированный на 2021 год, будет осуществлен на ракете-носителе «Союз-2» — https://t.co/DIBzR0BR3t ???? Эти ракеты полностью адаптированы под космические аппараты «Гонец»! pic.twitter.com/s9Zyx5adCZ— РОСКОСМОС (@roscosmos) 2 ноября 2019 г