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11:06   2 Ноября 2019
Россия

ГД оценила идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

ГД оценила идею украинского эксперта о ракетном ударе по российским АЭС

Угроза нанести ракетный удар по российским атомным электростанциям говорит о серьезном интеллектуальном кризисе в украинском экспертном сообществе. Об этом заявил РИА Новости депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, дилетанты, которые выдают себя за экспертов, зачастую размышляют о военном деле после просмотра голливудских фильмов. Ранее политический эксперт Тарас Загородний заявил, что Киеву нужно создать новые ракеты, которые нацелят на АЭС в РФ. Бальбек отметил, что украинские СМИ верят дилетантам.

«Этот как бы эксперт всерьез думает, что продвижение ракетных дивизионов на позицию выстрела не увидят наши спутники?», — добавил депутат.

РФ сразу приведет противовоздушную и противоракетную обороны, а также воздушно-космические силы в полную боевую готовность и не позволит кому-то вальяжно, как в тире, запускать ракеты по российской территории, продолжил Руслан Бальбек.

Депутат назвал невеждой «в вопросах применения ракетного оружия» Загороднего и отметил, что сейчас агрессивно настроенной Украине такие эксперты нужны как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #аэс #общество

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