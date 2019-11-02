Синоптики обещают москвичам субтропическое тепло в первую неделю ноября

На следующей неделе центральный регион России накроет аномальное для ноября тепло, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха днем может превысить +10 градусов, благодаря влиянию субтропических потоков.

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от +3 до +8 , а днем можно рассчитывать на 8 -13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — приводит слова Тишковца телеканал «Звезда».

Правда, теплая погода будет сопровождаться дождями.

Потепление жители Москвы и Подмосковья ощутят уже в воскресенье. Так, если в субботу, 2 ноября в столице будет не больше +3 градусов, то на следующий день температура воздуха поднимется до +5. Местами возможны небольшие дожди.