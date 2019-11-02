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10:51   2 Ноября 2019
Россия

Военный спас семью с двумя детьми из горевшего частного дома в Бурятии

Военный спас семью с двумя детьми из горевшего частного дома в Бурятии

Военный соединения войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа спас семью, в том числе двух маленьких детей, при пожаре в частном доме в Бурятии. Об этом сообщил представитель пресс-службы ВВО.

По его словам, рядовой контрактной службы Евгений Грешилов шел на службу и заметил густой дым, который шел из дома, расположенного в поселке городского типа Заиграево. Военный подбежал к дому и увидел, что горит веранда и кровля дома, в котором спали люди.

Рядовой разбудил семью и через окно достал двух малышей, а затем помог выбраться взрослым. В этот момент едкий дым уже практически полностью заполнил дом.

Командование соединения РХБ защиты ВВО подало предложение в Главное управление МЧС по Забайкальскому краю о награждении рядового Евгения Грешилова за спасение жизни людей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#пожар #дом #общество #бурятия

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