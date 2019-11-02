Отсутствует угроза затопления танкера «Залив Америка» после ЧП в порту Находки

Судно внешних повреждений не имеет. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. По его словам, отсутствует угроза затопления танкера «Залив Америка» после чрезвычайного происшествия в порту Находки.

Ранее информировали, что на танкере «Залив Америка» в приморском порту Находка взорвался газ. Погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Тело ищут спасатели​​​. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе «Капитан Соколов» и два буксира.

Следователи выясняют обстоятельств и причины случившегося. Возбудили уголовное дело.

«Угрозы затопления танкера нет, судно внешних повреждений не имеет», — сказал представитель Росморречфлота.