Отсутствует угроза затопления танкера «Залив Америка» после ЧП в порту Находки
Судно внешних повреждений не имеет. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. По его словам, отсутствует угроза затопления танкера «Залив Америка» после чрезвычайного происшествия в порту Находки.
Ранее информировали, что на танкере «Залив Америка» в приморском порту Находка взорвался газ. Погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Тело ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов, в том числе «Капитан Соколов» и два буксира.
Следователи выясняют обстоятельств и причины случившегося. Возбудили уголовное дело.
«Угрозы затопления танкера нет, судно внешних повреждений не имеет», — сказал представитель Росморречфлота.
На танкере "Залив Америка" в Находке произошел взрыв газа 2 человека погибли в результате хлопка газа на борту танкера в порту Находки, местонахождение третьего устанавливается, сообщает Дальневосточный СУСК на транспорте Раскуроченный танкер "Залив Америка" pic.twitter.com/XCStvxMM6t— Добряк (@DOBRYAC12) 2 ноября 2019 г.