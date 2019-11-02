РФ и Турция лишили США возможности бороться с властями Сирии руками курдских боевиков

Российский лидер Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Эрдогану встретиться и обсудить происходящее в Сирии, чем сразу обозначил решающую роль в сложившейся ситуации. Об этом в комментарии «ПолитРоссии» заявил публицист Андрей Онтиков. По его словам, немногие тогда предполагали, что Москва и Анкара по итогам переговоров подпишут полноценный меморандум, который запустит новый мирный этап урегулирования этого конфликта.

«Безусловно, если бы не участие РФ, то на северо-востоке Сирии сейчас по-прежнему бы раздавались выстрелы», — считает эксперт.

Россия нивелировала все последствия, вызванные отходом американских войск из региона, продолжил Андрей Онтиков. Совместные действия Москвы и Анкары поставили крест на попытках Вашингтона привнести хаос на север Сирии.

Эксперт считает, что американцам курдские боевики нужны именно в Заевфратье. По его словам, только там курдские бандформирования способны помочь США решать задачи как в военной сфере, так и по нефти, и даже в контексте противостояния Ирану. Поэтому решение, которое предложила российская и турецкая стороны, оказалось идеальным.