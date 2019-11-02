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9:41   2 Ноября 2019
Россия

Медведев пригласил представителей ШОС на круглый стол по расчетам в нацвалютах

Медведев пригласил представителей ШОС на круглый стол по расчетам в нацвалютах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев хочет обсудить с представителями Шанхайской организации сотрудничества в России вопросы перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом он заявил в ходе заседания совета глав правительств ШОС в Ташкенте​​​.

«Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры», — сказал Медведев.

Премьер-министр РФ упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамах ШОС. По его словам, это хорошая инициатива, которую нужно проработать.

Дмитрий Медведев пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС поучаствовать в круглом столе, который проведут в начале 2020 года в Москве. Российская сторона рассчитывает, что участники круглого стола по расчетам в нацвалютах придут к конкретным результатам.

«Которые позволят использовать современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов», — резюмировал премьер.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #медведев #шос #нацвалюта

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