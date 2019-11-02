Медведев пригласил представителей ШОС на круглый стол по расчетам в нацвалютах
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев хочет обсудить с представителями Шанхайской организации сотрудничества в России вопросы перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом он заявил в ходе заседания совета глав правительств ШОС в Ташкенте.
«Очень важно уделять внимание и вопросам финансовой инфраструктуры», — сказал Медведев.
Премьер-министр РФ упомянул о предложении одного из участников, который призвал продумать конкретные шаги по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах в рамах ШОС. По его словам, это хорошая инициатива, которую нужно проработать.
Дмитрий Медведев пригласил финансистов и банковских экспертов ШОС поучаствовать в круглом столе, который проведут в начале 2020 года в Москве. Российская сторона рассчитывает, что участники круглого стола по расчетам в нацвалютах придут к конкретным результатам.
«Которые позволят использовать современные и актуальные в нынешних торговых условиях средства расчетов», — резюмировал премьер.
В Ташкенте проходит заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества pic.twitter.com/qTAJwxK1Ll— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 2 ноября 2019 г.