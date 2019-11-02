Трамп признал, что США в Сирии интересует только нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не хотят заниматься обеспечением безопасности в Сирии, их интересует только нефть. Об этом он заявил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

По словам Трампа, патрулировать границу в Сирии может, к примеру, Турция. Америка оставляет в республике солдат только для контроля за нефтью.

«Прекращение огня хорошо закрепилось. Мы сохранили нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция воевала [там] тысячи лет. Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину. Однако мы оставили [в Сирии] солдат, так как сохраняем [за собой] нефть. Мне нравится нефть. Мы сохраняем [за собой] нефть», — заявил глава Белого дома.

Трамп: Прекращение огня в Сирии хорошо закрепилось. Мы сохранили нефть. Патрулировать границу могут и другие, откровенно говоря. Мы не хотим этим заниматься, мы оставили в Сирии солдат, так как сохраняем за собой нефть. Мне нравится нефть, и мы намерены сохранить контроль над ней pic.twitter.com/zjowHq0s2o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 2, 2019

Ранее Трамп также заявлял, что цель оставления в Сирии американских военнослужащих - контроль над крупнейшими в Сирии нефтяными месторождениями. А глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что США готовы ответить «военной силой любой группе, которая угрожает безопасности» американских солдат на территории САР. Напомним, что вооруженные силы США находятся в Сирии незаконно.

При поддержке США курдские радикалы оккупировали богатый нефтью восточный берег Евфрата в 2017 году. Так называемые курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) принимали к себе террористов запрещенной в РФ ИГ*. Взамен на долю в незаконном обороте нефти. Местные мирные жители подвергались дискриминации и насилию.

На минувшей неделе Минобороны РФ опубликовало снимки космической разведки, которые доказывают, что сирийскую нефть до и после разгрома террористов в Заевфратье добывали и вывозили из Сирии под охраной американских военнослужащих. Ежемесячно от воровства «черного золота», принадлежащего по сути сирийскому народу, США получают 30 миллионов долларов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24» заявил, что доходы от продажи природных богатств Сирии Вашингтон тратит на поддержку лояльных ему бандформирований.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что США незаконным присутствием своих вооруженных сил на территории Сирии нарушают резолюцию Совбеза ООН, а потому их действия должны быть расценены как оккупация с соответствующими последствиями. С требованием осудить действия Вашингтона в Сирийской Арабской республике Малькевич обратился к генсеку ООН.