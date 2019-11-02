Операция Дамаска на северо-востоке САР защитит мирное население от курдских боевиков

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что САА вошла в северо-восточные провинции страны с целью восстановления контроля над данными территориями, причем проблемы курдов, как народа, в рамках данной операции не стоят. Президент САР отметил, что курды, которые живут в этом районе, настроены патриотически, поэтому Дамаск не ожидает трудностей с восстановлением работы правительственных учреждений.

Асад уверен, что Сирия воссоединится с курдскими гражданами. Тем самым, президент подтвердил гуманитарный характер поставленных САА задач при борьбе с курдскими боевиками из SDF, которые ранее удерживали сирийские районы.

Фактически, САА в рамках операции в северо-восточных районах Сирии спасает мирное население этого региона от самоуправства курдских бандформирований, которые оккупировали данные территории после ухода оттуда террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов в комментарии ФБА «Экономика сегодня» отметил, если рассматривать структуру сирийского населения с точки зрения демографии, тогда курды исторически проживали на этой части территории Сирии.

«Поэтому те курды, которые были встроены в экономическую, политическую и культурную системы, сложившиеся в довоенной Сирии, в принципе всегда были настроены патриотично», — добавил эксперт.

По его словам, курды активно участвовали в госстроительстве и в работе государственных структур. В том числе, и на самом высоком уровне, ведь представители курдской общины входили и в сирийское правительство.