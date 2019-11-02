Беглов проверил работу детсада на Канонерском острове и ход ремонта Путиловской набережной

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил новый детский сад на Канонерском острове и проверил ход ремонта Путиловской набережной, пишут «Невские Новости».

Градоначальник остался доволен работами, проведенными на участке вдоль Морского канала, где создана пешеходная зона и высажены молодые липы. Он распорядился завершить благоустройство набережной до конца года, отметив, что правительство даже согласно направить на это дополнительные средства при необходимости.

Новый детский садик, который с 2017 года не могли открыть из-за проблем с нормами шума, наконец открылся в июле, а с сентября заработал полноценно. О помощи с открытием жители попросили Беглова во время одного из визитов на Канонерский остров. В результате уровень шума от ЗСД снизили посредством специальных защитных экранов и шумоизолирующих окон.

Губернатор отметил, что все обещания, данные гражданам, выполнены, и детский садик получился очень хорошим.