Одиннадцать снегоплавильных пунктов будут утилизировать снег в Петербурге этой зимой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов совершил объезд Кировского района для проверки готовности к зимнему сезону и сообщил, что приемом и утилизацией снега в Северной столице будут заниматься 11 снегоплавильных пунктов и 7 стационарных снегоприемных пунктов.

Об этом пишут «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Уже приобретена 51 единица техники для уборки во дворах Кировского района и четыре погрузчика, вскоре будут поставлены еще 62 единицы уборочной техники. Всего на дороги района зимой выйдет 156 единиц техники.

Беглов посетил снегоплавильный пункт мощностью в 3,5 тысячи кубометров снега в сутки, который будет работать по Кировскому, а также Красносельскому районам.

Отмечается, что с 1 января нового 2020 года заработает круглогодичная экологическая служба по недопущению незаконного сброса снега в водоемы.