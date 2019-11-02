Эксперт заявила, что российско-турецкий меморандум приведет Сирию к миру

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева заявила Федеральному агентству новостей, что выполнение пунктов российско-турецкого меморандума приведет Сирию к миру.

По ее словам, договоренности, достигнутые 22 октября в Сочи лидерами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом начинают соблюдаться, в частности, 1 ноября началось совместное патрулирование северо-востока Сирии, а Москва все больше включается в процесс политического взаимодействия с Анкарой.

Елисеева подчеркнула, что Россия контролирует курдский вопрос, чтобы не допустить вероятных провокаций и усиления конфликта.

«Также Россия окончательно закрепляет статус державы, гарантирующей и обеспечивающей безопасность в регионе», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что сирийский конфликт вступил в завершающую фазу, и теперь чем скорее все пункты меморандума будут выполнены, тем скорее в стране настанет мир.