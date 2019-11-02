Совместные действия России и Турции на севере Сирии помогут урегулировать конфликт

Эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин заявил журналу «Слово и дело», что российско-турецкое патрулирование на севере Сирии, освобожденном от курдских боевиков, является обязательным элементом мирного урегулирования затяжного гражданского конфликта в республике.

По его словам, сейчас главное – это наладить конституционный процесс в стране, что в конечном счете приведет к полному урегулированию. К счастью, Владимир Путин в Сочи смог убедить Эрдогана, что Сирия должна сохранить границы, и сверхзадача на данный момент — посадить за один стол переговоров все этнические и религиозные национальные меньшинства.

"Есть локальные задачи такие, как патрулирование, решение курдских проблем, а есть глобальные задачи», — отметил эксперт.