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Совместные действия России и Турции на севере Сирии помогут урегулировать конфликт

Совместные действия России и Турции на севере Сирии помогут урегулировать конфликт

 Курдские боевики в Сирии угрожают освободить из тюрем террористов ИГ*

Курдские боевики в Сирии угрожают освободить из тюрем террористов ИГ*
6:39   2 Ноября 2019
Весь мир

Совместные действия России и Турции на севере Сирии помогут урегулировать конфликт

Совместные действия России и Турции на севере Сирии помогут урегулировать конфликт

Эксперт по международным вопросам и геополитике Павел Шипилин заявил журналу «Слово и дело», что российско-турецкое патрулирование на севере Сирии, освобожденном от курдских боевиков, является обязательным элементом мирного урегулирования затяжного гражданского конфликта в республике.

По его словам, сейчас главное – это наладить конституционный процесс в стране, что в конечном счете приведет к полному урегулированию. К счастью, Владимир Путин в Сочи смог убедить Эрдогана, что Сирия должна сохранить границы, и сверхзадача на данный момент — посадить за один стол переговоров все этнические и религиозные национальные меньшинства.

"Есть локальные задачи такие, как патрулирование, решение курдских проблем, а есть глобальные задачи», — отметил эксперт.

Шипилин добавил, что российская и турецкая стороны доказали, что всегда есть возможность договориться и двигаться вместе в верном направлении.

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Автор: Мария Милкевич

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