Курдские боевики в Сирии угрожают освободить из тюрем террористов ИГ*

Курдские боевики отказываются держать в своих тюрьмах в Сирии террористов ИГ*, ссылаясь на то, что люди, охранявшие лагеря с заключенными, отправляются воевать с турками на сирийской границе, пишет Федеральное агентство новостей.

Речь идет о шести тысячах террористов и 12 тысячах их родственников. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что силы самообороны сирийских курдов выпустили на свободу 750 террористов ИГ*, из которых удалось задержать лишь 195. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о 12 неохраняемых тюрьмах для ИГ*.

На этом фоне боевики SDF внезапно решили приостановить борьбу с террористами ИГ*.

Напомним, ранее в годы гражданской войны в САР курдские радикалы активно сотрудничали с террористами ИГ* под видом борьбы с ним, захватив таким образом восточное побережье Евфрата.

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин задался вопросом, на самом ли деле курдские бандиты сочли турецкую армию «великой угрозой» и решили снять охрану с лагерей, отправив бойцов на фронт, или это шантаж.

Также он предположил, что угрозы курдских боевиков освободить террористов ИГ* связаны с информационным шумом вокруг «устранения» американцами главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. Странно, что спецоперация ВВС США совпала с массовым побегом террористов на севере Сирии, ранее охраняемых курдскими радикалами.

«Я думаю, что уже на основании этого можно ожидать реальной силовой активности военных групп ИГ на территории Сирии и, возможно, Ирака», — подытожил Чупрыгин.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.