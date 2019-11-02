Украинский эксперт призвал Киев разработать ракеты, чтобы взрывать российские АЭС

Украине нужно начать создавать ракеты средней дальности, которые смогут достичь российских атомных электростанций и устроить «ядерный взрыв», заявил в чате издания «Главред» украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

«Мы должны исходить из прагматичных соображений: сокращать свою зависимость от России, от российских энергоносителей, замыкать производство оружия в стране, не бояться строить ракеты», — сказал он.

Дальность полета ракет, по мнению Загороднего, должна достигать 2,5 тысячи километров, их нужно произвести «штук двести». Он добавил, что это будет «почти ядерное оружие».

При этом он не объяснил, как попадание в АЭС ракеты с обычной боеголовкой может вызвать ядерный взрыв.