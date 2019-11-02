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4:28   2 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт назвал средневековьем кражу американцами сирийской нефти

Эксперт назвал средневековьем кражу американцами сирийской нефти

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил изданию Nation News, что утверждение главы Пентагона Марка Эспера о защите сирийских нефтяных месторождений от ИГ* «изумительно» и является настоящим «средневековьем».

Он подчеркнул, что эта нефть принадлежит народу и правительству САР, и американцы не имели права отправлять туда свои войска, чтобы нагло выкачивать чужие природные ресурсы.

«Без всякого стеснения нарушаются все нормы международного права, американцы игнорируют суверенность государства. Все их обоснования: что это «защита от ИГ*» — это полная чепуха и информационный шум», — отметил Мураховский.

Эксперт напомнил, что фотографии автоколонн с сирийской нефтью, которая была основным доходом для поддерживаемых американцами курдских боевиков, были опубликованы в интернете. 

«Это все — абсолютно черные финансовые схемы, и они идут в обход всех контролирующих органов», — подытожил Мураховский.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #сирия #нефть

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