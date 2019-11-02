Эксперт назвал средневековьем кражу американцами сирийской нефти

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил изданию Nation News, что утверждение главы Пентагона Марка Эспера о защите сирийских нефтяных месторождений от ИГ* «изумительно» и является настоящим «средневековьем».

Он подчеркнул, что эта нефть принадлежит народу и правительству САР, и американцы не имели права отправлять туда свои войска, чтобы нагло выкачивать чужие природные ресурсы.

«Без всякого стеснения нарушаются все нормы международного права, американцы игнорируют суверенность государства. Все их обоснования: что это «защита от ИГ*» — это полная чепуха и информационный шум», — отметил Мураховский.

Эксперт напомнил, что фотографии автоколонн с сирийской нефтью, которая была основным доходом для поддерживаемых американцами курдских боевиков, были опубликованы в интернете.

«Это все — абсолютно черные финансовые схемы, и они идут в обход всех контролирующих органов», — подытожил Мураховский.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.