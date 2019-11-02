Ни одна страна не получила от США реальных доказательств «устранения» аль-Багдади

Член Общественного совета при министерстве обороны РФ, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с Федеральным агентством новостей согласился с позициями директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и президента Сирии Башара Асада, что реальных свидетельств «ликвидации» американцами главаря ИГ* аль-Багдади не существует.

Ранее Нарышкин заявил, что России не предоставили результаты генетической экспертизы, подтверждающие «уничтожение» аль-Багдади. Об этом же сообщил Асад, отметив, что Вашингтон не связывался с официальным Дамаском насчет предлагаемой операции на территории Сирии.

Коротченко отметил, что раскрытие деталей операции могло бы повысить авторитет спецслужб США.

«Однако из реальных живых участников событий мы видели только собаку, которую Трамп наградил фейковой медалью. Все. Больше ничего», – отметил он.

В таких условиях, продолжил эксперт, каждый здравомыслящий человек будет недоумевать, почему американцы не делятся подробностями столь громкого события. Почему не была проведена экспертиза останков с участием мировых специалистов, которые могли бы во всеуслышание подтвердить или опровергнуть его смерть.

По мнению Коротченко, Белый дом должен признать свою ложь и рассказать правду, пока еще не поздно.