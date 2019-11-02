Эксперт объяснил милитаристскую суть «прозрачной» политики Трампа в Сирии

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил изданию «Политэксперт», что ирония сирийского лидера Башара Асада, назвавшего Дональда Трампа «лучшим» президентом США, весьма уместна.

Асад назвал политику Трампа «прозрачной», имея в виду, что он не скрывает намерение Вашингтона захватить нефтяные месторождения, по праву принадлежащие сирийскому народу, в которые Сирия вложила более 20 миллиардов долларов. При этом громкие заявления президента США направлены на желания американской элиты.

Блохин объяснил, что Трамп сейчас пытается «усидеть на нескольких стульях одновременно».

Ему надо уйти из Сирии, и после заявления Трампа о «ликвидации» главаря ИГ* аль-Багдади формальный повод для ухода есть, ведь борьба с террористами закончена. Но элита не намерена упускать из рук богатые сирийские земли. Отсюда и берется милитаристская риторика Трампа, обращенная к высокопоставленным чиновникам.

Эксперт уверен, что выход США из САР – это вопрос времени, ведь курдские радикалы, поддерживаемые США на деньги, полученные с кражи сирийской нефти, не нужны ни сирийским властям, ни Турции.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.