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Госдолг США вновь побил рекорд, превысив 23 триллиона долларов

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Госдолг США вновь побил рекорд, превысив 23 триллиона долларов

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2:16   2 Ноября 2019
Весь мир

Госдолг США вновь побил рекорд, превысив 23 триллиона долларов

Госдолг США вновь побил рекорд, превысив 23 триллиона долларов

Госдолг США вновь достиг рекордных показателей, перевалив за 23 триллиона долларов, сообщает Минфин.

В начале президентства Дональда Трампа в 2017 году долг был ниже 20 триллионов долларов, но поскольку в федеральный бюджет был заложен дефицит, он стал расти ускоренным темпом. В 2019 году дефицит уже достигал порядка 1 триллиона долларов. Налоговая реформа 2017 года, инициированная Трампом и республиканцами в Конгрессе, должна за десять лет увеличить бюджетный дефицит на 2 триллиона долларов. Кроме того, по-прежнему увеличиваются расходы США на оборону — бюджет Пентагона равен примерно 700 миллиардам долларов в год.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #госдолг

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