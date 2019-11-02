Госдолг США вновь побил рекорд, превысив 23 триллиона долларов

Госдолг США вновь достиг рекордных показателей, перевалив за 23 триллиона долларов, сообщает Минфин.

В начале президентства Дональда Трампа в 2017 году долг был ниже 20 триллионов долларов, но поскольку в федеральный бюджет был заложен дефицит, он стал расти ускоренным темпом. В 2019 году дефицит уже достигал порядка 1 триллиона долларов. Налоговая реформа 2017 года, инициированная Трампом и республиканцами в Конгрессе, должна за десять лет увеличить бюджетный дефицит на 2 триллиона долларов. Кроме того, по-прежнему увеличиваются расходы США на оборону — бюджет Пентагона равен примерно 700 миллиардам долларов в год.