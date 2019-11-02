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Лавров объяснил, на что США тратят доходы с кражи сирийской нефти
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 Лавров объяснил, на что США тратят доходы с кражи сирийской нефти

Лавров объяснил, на что США тратят доходы с кражи сирийской нефти
1:17   2 Ноября 2019
Весь мир

Лавров объяснил, на что США тратят доходы с кражи сирийской нефти

Лавров объяснил, на что США тратят доходы с кражи сирийской нефти

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США тратят прибыль от продажи сирийской нефти США на поддержку лояльных им бандформирований.

Свое мнение он выразил в интервью программе «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сказал, что американские военные не собираются пускать на нефтяные объекты в САР ни российских, ни сирийских военных, и ответят силой на попытки их захватить.

«Нефть опять же. ИГИЛ* – Бог с ней, а вот нефть будем оберегать, чтобы ее не захватило сирийское государство». О том, что делают американцы с нефтью, наше министерство обороны подробно и на основе фактических документов рассказало», — напомнил Лавров.

Он добавил, что нефтевозы под конвоем военнослужащих США вывозят нефть на переработку за пределы Сирии.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #сирия

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