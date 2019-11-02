Российско-турецкий меморандум способствует возвращению мирной жизни в САР

Основатель и президент издательства «Библос консалтинг», представитель в РФ сирийского движения «За мирные перемены» Али Салим Асад назвал российско-турецкий меморандум самым лучшим и эффективным методом сохранения территориальной целостности Сирии, так как благодаря этому документу Вашингтон не сможет повлиять на ситуацию. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт».

Президент Сирии Башар Асад заявил, что соглашение, достигнутое лидерами РФ и Турции в Сочи 22 октября, сдержит экспансию Турции и преградит путь вмешательству США.

Али Салим Асад назвал его лучшим из возможных вариантов, который поможет вернуть полный контроль сирийского правительства, после чего ограничить вмешательство Вашингтона в других регионах, в первую очередь, на нефтяных объектах. По его словам, Россия ежедневно доказывает свои возможности по решению сирийских проблем и договороспособность с различными игроками в регионе, способствуя политическому урегулированию.

По словам эксперта, благодаря действиям россиян в Сирию возвращается мир.