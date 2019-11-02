Лавров призвал соблюдать принцип территориальной целостности САР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов, подчеркнув, что нужно действовать на основе принципа территориальной целостности Сирии и других стран с курдским населением.

Об этом глава МИД заявил в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Напомним, курдские бандформирования под предлогом борьбы с ИГ*, а в действительности – договариваясь с террористами, захватили территории на севере САР, где исторически проживали арабы-сунниты, чтобы основать там курдское государство. Однако Турция начала спецоперацию «Источник мира», чтобы отвести курдских радикалов на 30 километров от своих границ. При этом у Анкары не было цели покуситься на территориальную целостность и суверенитет Сирии. Операция завершилась после того, как курдские силы покинули регион.