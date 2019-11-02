Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

 Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
Российско-турецкий меморандум способствует возвращению мирной жизни в САР

Российско-турецкий меморандум способствует возвращению мирной жизни в САР

 Москва и Вашингтон возобновили консультации по противодействию терроризму

Москва и Вашингтон возобновили консультации по противодействию терроризму
МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

 Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября
Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

 Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»

Украина хочет обсудить вопрос транзита газа из РФ на встрече в «нормандском формате»
Российско-турецкий меморандум способствует возвращению мирной жизни в САР

Российско-турецкий меморандум способствует возвращению мирной жизни в САР

 Москва и Вашингтон возобновили консультации по противодействию терроризму

Москва и Вашингтон возобновили консультации по противодействию терроризму
0:04   2 Ноября 2019
Весь мир

Лавров призвал соблюдать принцип территориальной целостности САР

Лавров призвал соблюдать принцип территориальной целостности САР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал обеспечить языковые и культурные права курдов, подчеркнув, что нужно действовать на основе принципа территориальной целостности Сирии и других стран с курдским населением.

Об этом глава МИД заявил в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Напомним, курдские бандформирования под предлогом борьбы с ИГ*, а в действительности – договариваясь с террористами, захватили территории на севере САР, где исторически проживали арабы-сунниты, чтобы основать там курдское государство. Однако Турция начала спецоперацию «Источник мира», чтобы отвести курдских радикалов на 30 километров от своих границ. При этом у Анкары не было цели покуситься на территориальную целостность и суверенитет Сирии. Операция завершилась после того, как курдские силы покинули регион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция #курды #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...