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23:40   1 Ноября 2019
Весь мир

Глава ЦПВС рассказал о маршруте патрулирования в сирийской провинции Алеппо

Глава ЦПВС рассказал о маршруте патрулирования в сирийской провинции Алеппо

Военная полиция РФ продолжает патрулировать территории на северо-востоке провинции Алеппо в САР, рассказал на брифинге глава ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, российские и турецкие военные совершили первое совместное патрулирование в районе Камышлы близ северной границы САР. Колонна вышла из пункта Дербесия в полдень и за четыре часа преодолела маршрут в 110 километров.

«Продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак-Кобани-Коран на северо-востоке провинции Алеппо», — уточнил генерал.

Напомним, совместное военное патрулирование проводится согласно российско-турецкому меморандуму от 22 октября, подписанному лидерами двух стран, после отвода курдских бандформирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы в районе завершившейся операции Турции «Источник мира».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #турция

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