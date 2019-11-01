Глава ЦПВС рассказал о маршруте патрулирования в сирийской провинции Алеппо

Военная полиция РФ продолжает патрулировать территории на северо-востоке провинции Алеппо в САР, рассказал на брифинге глава ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Напомним, в пятницу, 1 ноября, российские и турецкие военные совершили первое совместное патрулирование в районе Камышлы близ северной границы САР. Колонна вышла из пункта Дербесия в полдень и за четыре часа преодолела маршрут в 110 километров.

«Продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак-Кобани-Коран на северо-востоке провинции Алеппо», — уточнил генерал.

Напомним, совместное военное патрулирование проводится согласно российско-турецкому меморандуму от 22 октября, подписанному лидерами двух стран, после отвода курдских бандформирований на 30 километров от сирийско-турецкой границы в районе завершившейся операции Турции «Источник мира».