МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади
Министерство иностранных дел России хочет получить дополнительные сведения о мнимой «ликвидации» США главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
О ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб Трамп заявил 27 октября. Несмотря на то, что он поблагодарил за содействие в ее проведении Россию, Ирак, Сирию и Турцию, в Министерстве обороны РФ сообщили, что не имеют достоверных сведений о мнимой спецоперации.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что российской стороне так и не предоставили генетический материал, который мог бы стопроцентно подтвердить ликвидацию аль-Багдади.
Военные эксперты, политологи и востоковеды сомневаются в правдивости заявления Трампа по причине множества нестыковок в истории о «устранении главаря ИГ*».
Вероятнее всего, таким образом Трамп решил набрать себе политических очков накануне президентских выборов в США и восстановить репутацию страны после политического поражения на Ближнем Востоке.
* Террористическая организация, запрещена в РФ.