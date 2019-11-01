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МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

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МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

 Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

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САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

 Трамп заявил, что США точно известно имя нового главаря ИГ* после «устранения» аль-Багдади

Трамп заявил, что США точно известно имя нового главаря ИГ* после «устранения» аль-Багдади
23:18   1 Ноября 2019
Россия

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

МИД РФ хочет получить дополнительные сведения о «ликвидации» аль-Багдади

Министерство иностранных дел России хочет получить дополнительные сведения о мнимой «ликвидации» США главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

О ликвидации аль-Багдади в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб Трамп заявил 27 октября. Несмотря на то, что он поблагодарил за содействие в ее проведении Россию, Ирак, Сирию и Турцию, в Министерстве обороны РФ сообщили, что не имеют достоверных сведений о мнимой спецоперации.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что российской стороне так и не предоставили генетический материал, который мог бы стопроцентно подтвердить ликвидацию аль-Багдади.

Военные эксперты, политологи и востоковеды сомневаются в правдивости заявления Трампа по причине множества нестыковок в истории о «устранении главаря ИГ*».

Вероятнее всего, таким образом Трамп решил набрать себе политических очков накануне президентских выборов в США и восстановить репутацию страны после политического поражения на Ближнем Востоке.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #лавров #мид рф #аль-багдади

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