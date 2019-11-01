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22:58   1 Ноября 2019
Россия

Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

Министерство культуры России направило кинотеатрам просьбу сократить количество сеансов иностранных фильмов 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 1 ноября.

«Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер», — указано в публикации.

В министерстве напомнили, что подобные просьбы обычно имеют место в преддверии государственных праздников, вроде Дня победы. 

Напомним, что День народного единства в России отмечают с 2005 года. Он посвящен освобождению Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Народное ополчение, которое как и раз и победили поляков, возглавили земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

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Автор: Анна Манц
#кино #день народного единства #показ #минкульт рф

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