Кинопрокатчиков попросили показывать меньше зарубежных фильмов 4 ноября

Министерство культуры России направило кинотеатрам просьбу сократить количество сеансов иностранных фильмов 4 ноября, в День народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 1 ноября.

«Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер», — указано в публикации.

В министерстве напомнили, что подобные просьбы обычно имеют место в преддверии государственных праздников, вроде Дня победы.

В распоряжение Cinemaplex поступили письма от дистрибьюторов, в которых они предлагают кинотеатрам 4 ноября сократить количество сеансов своих фильмов в пользу российских картин. Соответствующие рекомендации были разосланы прокатчикам из МинКульт. https://t.co/M14NFk68zf — Cinemaplex (@Cinemaplex) November 1, 2019

Напомним, что День народного единства в России отмечают с 2005 года. Он посвящен освобождению Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Народное ополчение, которое как и раз и победили поляков, возглавили земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.