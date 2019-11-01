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САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

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22:33   1 Ноября 2019
Весь мир

САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

Бойцы Сирийской арабской армии отразили атаку террористов на северо-востоке провинции Латакия в Сирии, сообщила газета «Аль-Ватан» 1 ноября.

Отмечается, что боевики хотели захватить огневые позиции правительственных сил на высотах Рувейсат-эль-Малек, Нехшаба, Абу-Али и Рашан. Однако их попытка не увенчалась успехом, более того, они понесли потери не только в технике, но и в живой силе.

Напомним, что ранее ВВС Сирии атаковали форпост террористов в районе города Каббани, который находится недалеко от стратегического перевала Джиср-эш-Шугур. Объект захвачен членами «Джебхат ан-Нусры»* (запрещена в России) и «Туркестанской исламской партии».

Сирийская газета отметила, что террористические ячейки стали более активными на севере провинции Латакия. По данным издания, к ним примкнули боевики «Хорасана», который связан с «Аль-Каидой»* (запрещена в России). Стоит отметить, что «Хорасан» ранее считался разгромленным: в 2014 году международная коалиция во главе США уничтожила ее главаря.

* «Джебхат ан- Нусра»,  «Аль-Каида» — террористические организации, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #саа #террористы #обстрел

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