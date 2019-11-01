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САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

САА отразила обстрелы террористов в сирийской провинции Латакия

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22:16   1 Ноября 2019
Россия

Боевики открыли огонь против САА в сирийской провинции Латакия

Боевики открыли огонь против САА в сирийской провинции Латакия

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге рассказал о нарушениях перемирия в арабской республике 1 ноября.

Так, военнослужащие России зафиксировали 14 случаев нарушения режима прекращения огня. По его словам, террористы обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

«Также обстрелам террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (запрещена в России) и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия», — добавил генерал-майор.

Боренков отметил, что военнослужащие САА не получили ранений.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #террористы #обстрел #цпвс

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